Из двух пунктов реки навстречу друг другу движутся две моторные лодки , собственн??е скорости которых равны.до встречи лодка,идущая по течению ,шла 1,1 часа,а лодка, идущая против течения , 1,5 часа.найдите собственную скорость...

Алгебра

Из двух пунктов реки навстречу друг другу движутся две моторные лодки , собственн??е скорости которых равны.до встречи лодка,идущая по течению ,шла 1,1 часа,а лодка, идущая против течения , 1,5 часа.найдите собственную скорость лодок, если лодка, идущая по течению реки, до встречи прошла на 1 км больше другой лодки.скорость течения реки 3 км/ч

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