Во сколько раз дольше сердце отдыхает, чем работает? если сердце работает около 1/4 всей жизни.

Математика
Во сколько раз дольше сердце отдыхает, чем работает? если сердце работает около 1/4 всей жизни.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Систола предсердия 0,1. систола желудочков 0,3. диастола(расслабление) 0,4.
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