Подбери визуальный ряд к части весна в виде буклета (музыка)
Музыка
Подбери визуальный ряд к части весна в виде буклета (музыка)
Ответ(ы):
Гость:
Если тебе нужно музыкальное сопровождение, то возьми Вивальди. Он с четкостью и тонкость передает настроени весны
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