На солнечной стороне Луны температура равна 120*С, а на противоположной стороне температура _170*С.Чему равен размах изменения температур на поверхности Луны?
Математика
На солнечной стороне Луны температура равна 120*С, а на противоположной стороне температура _170*С.Чему равен размах изменения температур на поверхности Луны?
Ответ(ы):
Гость:
Размах это разница, то 170-120=50 Если -170 то -290
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