На солнечной стороне Луны температура равна 120*С, а на противоположной стороне температура _170*С.Чему равен размах изменения температур на поверхности Луны?

Математика

На солнечной стороне Луны температура равна 120*С, а на противоположной стороне температура _170*С.Чему равен размах изменения температур на поверхности Луны?

Автор: Гость