Составить словообразовательную цепочку для слов бесплатный , старушечка , побели??ь , строительство , животноводческий , прикинуть , пулемёт

Русский язык
Составить словообразовательную цепочку для слов бесплатный , старушечка , побели??ь , строительство , животноводческий , прикинуть , пулемёт
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
.платить плата платный бесплатный старый старуха старушка старушечка белый белить побелить строить - строительство животное животновод животноводчество животноводческий кинуть прикинуть пуля + метать = пулемет

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