Обясни выделеные текста орфограмы спиши текст определи род и число падеж имён прелагательных умные и вырные друзья
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Обясни выделеные текста орфограмы спиши текст определи род и число падеж имён прелагательных умные и вырные друзья
Ответ(ы):
Гость:
Умные и верные (друзья) - множественное число, именительный падеж
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