Был таков вопрос: Верно ли утверждение? биссектриса треугольника делит сторону к которой проведена пополам. Я ответил: да (ведь в равностороннем и равнобедренном так оно и есть). Но она засчитала это за ошибку. Должно ли в...

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Биссектриса-это отрезок, который делит угол пополам медиана-это отрезок, который делит сторону пополам То, что в равностороннем треугольнике все биссектрисы и медианы, а в равнобедренном- опущенные из угла напротив основания, совпадают, не значит, что биссектриса делит сторону пополам, а медиана - угол пополам. Нет, они сохраняют функции, данные им по определению: медиана делит сторону пополам, а биссектриса - угол, только в данном случае они накладываются друг на друга, два отрезка в одном.