Разложите на множители 4-(6p+5)^2 помогите плиз
Алгебра
Разложите на множители 4-(6p+5)^2 помогите плиз
Ответ(ы):
Гость:
(2)^2-((3р^2)^2+5^2)
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