Что общего и в чем различие либерального и консервативного течений в России и стр??нах Западной Европы?
История
Что общего и в чем различие либерального и консервативного течений в России и стр??нах Западной Европы?
Ответ(ы):
Гость:
Влиятельная часть общества полагала, что для решения внутриполитических проблем и преодоления экономического отставания от западных стран необходимо перенимать их опыт и проводить реформы. Как отмечает большинство историков, эти усилия не имели в своей основе политической программы и потому часто страдали от копирования западных решений без должного учёта российских реалий, приводили к непредвиденным результатам и дискредитировали себя в глазах общества у нас почему то никогда не замечают, что в странах Западной Европы уважают человека. И, наверное, только в России о человека вытирают ногиЛюбые реформы никчемны, если человек лишается нормальной жизни.Вот так?
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