Объясните значение слов: стратег, фаланга. Проверь себя:1.С каким требованием яви??ись в города Эллады послы царя Дария 1? 2.Как ответили на требования персов афиняне и как - спартанцы? 3.С чего началась Марафонская битва? Че...

История
Объясните значение слов: стратег, фаланга. Проверь себя:1.С каким требованием яви??ись в города Эллады послы царя Дария 1? 2.Как ответили на требования персов афиняне и как - спартанцы? 3.С чего началась Марафонская битва? Чем закончилась? 4.Почему спартанцы не участвовали в битве? Поработай с датами:В каком году греки могли праздновать дату:2500 лет, прошедших со дня победы при Марафоне?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Стратег-Полководец, знаток стратегии. фаланга-Сомкнутый строй пехоты у древних греков. 1)с требованием земли и воды,что означало покорится Персидскому царю. 2)Афиняне казнили послов,спартанцы сбросили в колодец. 3)С марафонской бухты показались корабли персов - так началось, а закончилось когда Известие об этом в Афины принес воин, пробежавший от Марафона до Афин ок. 40 км. 4) 5)в 2010 году так как битва состоялась 12 сентября 490 года,до н.э. А в 2010 году было ровно 2500 лет стой победы.
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