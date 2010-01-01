Объясните значение слов: стратег, фаланга. Проверь себя:1.С каким требованием яви??ись в города Эллады послы царя Дария 1? 2.Как ответили на требования персов афиняне и как - спартанцы? 3.С чего началась Марафонская битва? Че...

Гость: Гость:

Стратег-Полководец, знаток стратегии. фаланга-Сомкнутый строй пехоты у древних греков. 1)с требованием земли и воды,что означало покорится Персидскому царю. 2)Афиняне казнили послов,спартанцы сбросили в колодец. 3)С марафонской бухты показались корабли персов - так началось, а закончилось когда Известие об этом в Афины принес воин, пробежавший от Марафона до Афин ок. 40 км. 4) 5)в 2010 году так как битва состоялась 12 сентября 490 года,до н.э. А в 2010 году было ровно 2500 лет стой победы.