Помогите даю много баллов выпиши по порядку словосочетания, в которых собирательные числительные употребляются с существительными. 1) обозначающими лиц мужского пола. 2)обозначающими детёнышей животных. 3)имеющими только форму ...
Русский язык
Помогите даю много баллов выпиши по порядку словосочетания, в которых собирательные числительные употребляются с существительными. 1) обозначающими лиц мужского пола. 2)обозначающими детёнышей животных. 3)имеющими только форму множественного числа или обозначающими парные предметы. Сделай вывод о том, с какими сущ. употребляются собирательные числительные. Двое козлят, четверо друзей, трое ножниц, пятеро учеников, семеро козлят, двое брюк, двое саней, пятеро щенят.
Ответ(ы):
Гость:
1)четверо друзей,пятеро учеников. 2)двое козлят,семеро козлят,пятеро щенят. 3)трое ножниц,двое брюк,двое саней.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
Математика
История
Объясните значение слов: стратег, фаланга. Проверь себя:1.С каким требованием яви??ись в города Эллады послы царя Дария 1? 2.Как ответили на тр...
Алгебра