Как как слово пришла заменить на разные антонимы
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Как как слово пришла заменить на разные антонимы
Ответ(ы):
Гость:
Пришла глагол ж.р так как антонимы это слова другого значения например высокий низкий улетел прилетел значит антонимы слова пришла это ушла
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