Укажи слова в которых не надо проверять написание буквы на конце . плащ завод горо?? бокал стриж атом короб мороз сон.
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Укажи слова в которых не надо проверять написание буквы на конце . плащ завод горо?? бокал стриж атом короб мороз сон.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бокал, атом, короб, мороз, сон
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