Укажите главные члены в следующем предложении все территории Кремля уникальный архитектурный памятник
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Укажите главные члены в следующем предложении все территории Кремля уникальный архитектурный памятник
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Гость:
Все территории Кремля - памятник
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