Укажите , какие из приведённых ниже утверждений верны : 1)Если две прямые паралле??ьные третьей прямой , то они параллельны между собой. 2)Если при пересечении двух прямых третьей соответственные углы равны , то прямые парал...

Алгебра

Укажите , какие из приведённых ниже утверждений верны : 1)Если две прямые паралле??ьные третьей прямой , то они параллельны между собой. 2)Если при пересечении двух прямых третьей соответственные углы равны , то прямые параллельны . 3)Через точку , не лежащую на данной прямой , проходят две прямые , параллельные данной. 4)Через любые две точки можно провести две прямые . 5)Если сумма односторонних углов при пересечении двух прямых третьей равна 180 градусов , то прямые параллельны.

Автор: Гость