В нашем доме 5 этажей.Высота каждого этажа 3 м. У дома растет береза,вершина которого достает до крыши дома. Узнай высоту березы
Математика
В нашем доме 5 этажей.Высота каждого этажа 3 м. У дома растет береза,вершина которого достает до крыши дома. Узнай высоту березы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 этажей 3 метра-1 этаж Следовательно высота дома равна 5*3=15 Тк высота береза равна высоте дома, то высота березы равна 15
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