В нашем доме 5 этажей.Высота каждого этажа 3 м. У дома растет береза,вершина которого достает до крыши дома. Узнай высоту березы

Математика

В нашем доме 5 этажей.Высота каждого этажа 3 м. У дома растет береза,вершина которого достает до крыши дома. Узнай высоту березы

Автор: Гость