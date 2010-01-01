Помогите срочно !!! Какие 3 из перечисленных понятий связанных с царственной алек??андра 2-го 1)Выкупные платежи 2)Гласность судопроизводства 3)Военные поселения 4)Кодификация 5)Всесословная воинская повинность 6)Жандарм...
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Помогите срочно !!! Какие 3 из перечисленных понятий связанных с царственной алек??андра 2-го 1)Выкупные платежи 2)Гласность судопроизводства 3)Военные поселения 4)Кодификация 5)Всесословная воинская повинность 6)Жандармы Укажите 3-х деятелей ,с которыми связаны проведения реформ 1860 - 1870-х гг. 1)Д.А.Милютин 2)П.Д.Киселёв 3)Я.И.Ростовцев 4)Н.А.Милютин 5)А.Х.Бенкендроф 6)П.А.Строганов
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1) 1,2,5 2) 1.3,4 ........................................
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