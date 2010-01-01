Поманите дам 30 балов!! На соревнованиях первый велосипедист приодолел дистанцию за 15 секунд со скоростью 20 метров в секунду этот же участок пути проехал за 25 секунд .Найди скорость второго велосипедиста на этом участке пут...

Математика

Поманите дам 30 балов!! На соревнованиях первый велосипедист приодолел дистанцию за 15 секунд со скоростью 20 метров в секунду этот же участок пути проехал за 25 секунд .Найди скорость второго велосипедиста на этом участке пути.

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