Поманите дам 30 балов!! На соревнованиях первый велосипедист приодолел дистанцию за 15 секунд со скоростью 20 метров в секунду этот же участок пути проехал за 25 секунд .Найди скорость второго велосипедиста на этом участке пут...
Математика
Поманите дам 30 балов!! На соревнованиях первый велосипедист приодолел дистанцию за 15 секунд со скоростью 20 метров в секунду этот же участок пути проехал за 25 секунд .Найди скорость второго велосипедиста на этом участке пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*15=300 м - путь 300:25=12 м/с - скорость 2 велосипедиста
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