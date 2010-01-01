Помогите решить задачку, умоляю! Из 180 вагонов сформировали 12 одинаковых составов. Сколько составов можно сформировать из этого количества вагонов, если аждый состав увеличить на 3 вагона? Желательно, как можно быстрее.

Математика

Помогите решить задачку, умоляю! Из 180 вагонов сформировали 12 одинаковых составов. Сколько составов можно сформировать из этого количества вагонов, если аждый состав увеличить на 3 вагона? Желательно, как можно быстрее.

Автор: Гость