Помогите решить задачку, умоляю! Из 180 вагонов сформировали 12 одинаковых составов. Сколько составов можно сформировать из этого количества вагонов, если аждый состав увеличить на 3 вагона? Желательно, как можно быстрее.

Математика
Помогите решить задачку, умоляю! Из 180 вагонов сформировали 12 одинаковых составов. Сколько составов можно сформировать из этого количества вагонов, если аждый состав увеличить на 3 вагона? Желательно, как можно быстрее.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:12=15 вагонов на одном составе 15+3=18 стало вагонов в одном составе  180:18=10 составов 
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