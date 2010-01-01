Помогите решить задачку, умоляю! Из 180 вагонов сформировали 12 одинаковых составов. Сколько составов можно сформировать из этого количества вагонов, если аждый состав увеличить на 3 вагона? Желательно, как можно быстрее.
Математика
Помогите решить задачку, умоляю! Из 180 вагонов сформировали 12 одинаковых составов. Сколько составов можно сформировать из этого количества вагонов, если аждый состав увеличить на 3 вагона? Желательно, как можно быстрее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:12=15 вагонов на одном составе 15+3=18 стало вагонов в одном составе 180:18=10 составов
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