Що означає споріднені слова?

Українська мова
Що означає споріднені слова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Споріднені слова – це близькі за значенням лексеми ( слова) з одним і  тим же коренем, але різними приставками і суфіксами.
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