Що означає споріднені слова?
Українська мова
Що означає споріднені слова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Споріднені слова – це близькі за значенням лексеми ( слова) з одним і тим же коренем, але різними приставками і суфіксами.
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