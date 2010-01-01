Y-(-17,85)=12 помогите пожалуйста

Математика
Y-(-17,85)=12 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=12-17,85 у=-5,85 -5,85-(-17,85)=12 верно
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