Y-(-17,85)=12 помогите пожалуйста
Математика
Y-(-17,85)=12 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=12-17,85 у=-5,85 -5,85-(-17,85)=12 верно
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