Укажите лишнее имя в ряду , свой выбор поясните 1Шуйский Отрепьев Годунов Скуратов 2 Разин Меньшиков Пугачёв Болотников.
История
Укажите лишнее имя в ряду , свой выбор поясните 1Шуйский Отрепьев Годунов Скуратов 2 Разин Меньшиков Пугачёв Болотников.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 ряду отрепьев он же Лжедмитрий 1 .отрепьев начал востание . во 2 ряду Меньшиков. русский государственный и военный деятель, ближайший сподвижник ифаворит[1] Петра I, генералиссимус (1727), первый Санкт-Петербургский генерал-губернатор (1703—1724 и 1725—1727), президент Военной коллегии (1719—1724 и 1726—1727). Единственный русский дворянин, получивший от русского монарха титул герцога («герцог Ижорский», 1707 год).
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