Укажите лишнее имя в ряду , свой выбор поясните 1Шуйский Отрепьев Годунов Скуратов 2 Разин Меньшиков Пугачёв Болотников.

Гость: Гость:

В 1 ряду отрепьев он же Лжедмитрий 1 .отрепьев начал востание . во 2 ряду Меньшиков. русский государственный и военный деятель, ближайший сподвижник ифаворит[1] Петра I, генералиссимус (1727), первый Санкт-Петербургский генерал-губернатор (1703—1724 и 1725—1727), президент Военной коллегии (1719—1724 и 1726—1727). Единственный русский дворянин, получивший от русского монарха титул герцога («герцог Ижорский», 1707 год).