20 БАЛЛОВ за полный ответ. Прочитайте отрывок из басни И. Крылова "Крестьянин и работник", выполните морфологический разбор выделенных местоимений. Когда у нас беда над головой, То рады мы ТОМУ молиться КТО вздумает за на...

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20 БАЛЛОВ за полный ответ. Прочитайте отрывок из басни И. Крылова "Крестьянин и работник", выполните морфологический разбор выделенных местоимений. Когда у нас беда над головой, То рады мы ТОМУ молиться КТО вздумает за нас вступиться; Но только с плеч беда долой, То избавителю от нас же часто худо: ВСЕ взапуски ЕГО ценят; И если он у нас не виноват, Так это чудо! Морфологический разбор (пример): Слово (Вопрос к слову) - часть речи 1) Указывает на... 2) Начальная форма... 3) Морфологические признаки: Постоянные - ... Непостоянные - ... 4) В предложении подчеркивается...

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