20 БАЛЛОВ за полный ответ. Прочитайте отрывок из басни И. Крылова "Крестьянин и работник", выполните морфологический разбор выделенных местоимений. Когда у нас беда над головой, То рады мы ТОМУ молиться КТО вздумает за на...
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20 БАЛЛОВ за полный ответ. Прочитайте отрывок из басни И. Крылова "Крестьянин и работник", выполните морфологический разбор выделенных местоимений. Когда у нас беда над головой, То рады мы ТОМУ молиться КТО вздумает за нас вступиться; Но только с плеч беда долой, То избавителю от нас же часто худо: ВСЕ взапуски ЕГО ценят; И если он у нас не виноват, Так это чудо! Морфологический разбор (пример): Слово (Вопрос к слову) - часть речи 1) Указывает на... 2) Начальная форма... 3) Морфологические признаки: Постоянные - ... Непостоянные - ... 4) В предложении подчеркивается...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому - мест. ( Кому ? ) Н.ф. - тот. Пост.: указат. Непост.: д.п., ед.ч.. м.р. Дополнение---- Кто - мест. ( Кто? ). Н.ф. - кто. Пост.: относит. Непост.: им.п., ед.ч., м.р. Подлежащее - Все - мест. ( кто ? ). Н.ф.- весь Пост. : определительное. Непост.: им.п., мн.ч. Подлежащее - Его - мест. ( Кого ? ). Н.ф. - он. Пост.: личное. Непост.: р.п., ед.ч. Дополнение ----
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