Что ты узнал о басне Крылова и какие строки остались в памяти???
Литература
Что ты узнал о басне Крылова и какие строки остались в памяти???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это басня мартышка и очки, то вот: вертит очками и так и сяк, ... то их понюхает, то их полижет больше не помню
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