Что ты узнал о басне Крылова и какие строки остались в памяти???

Литература
Что ты узнал о басне Крылова и какие строки остались в памяти???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это басня мартышка и очки, то вот: вертит очками и так и сяк, ... то их понюхает, то их полижет больше не помню
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Какие типы сканеров бывают и в чем их различие?
Ответить
Математика
Во время летних каникул Юра провёл июнь и июль у бабушки , потом на турбазе 2 смены ??о 12 дней. Сколько дней у Юры длились каникулы , если до заня...
Ответить
Математика
Как решить уравнение (x+14)-12=75
Ответить
Биология
Что такое роговое вещество
Ответить
Математика
Решите уравнение:24(x+9-4)+32(x-8+11)=46(45+72-66x)+92(56x-2x+73)
Ответить