Решите уравнение:24(x+9-4)+32(x-8+11)=46(45+72-66x)+92(56x-2x+73)
Математика
Решите уравнение:24(x+9-4)+32(x-8+11)=46(45+72-66x)+92(56x-2x+73)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24х + 216 - 96 +32х -265 + 352=2070+3312-2970х+5152-184х+6716 24х+32х+2970х+184х= 2070+3312+5152+6716 +265- 216 + 96- 352 3210х=17043 х=5,30
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