100 БАЛЛОВ! Нужно РЕШЕНИЕ, а не ОТВЕТ! РЕШЕНИЕ!

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1) АА1║ВВ1, значит АА1В1В - трапеция. АМ=МВ, АА1║ММ1, значит ММ1 - средняя линия трапеции. ММ1=(АА1+ВВ1)/2=(13+7)/2=10 м. 2) Точки К и М - середины отрезков РВ и РС. В треугольнике ВРС КМ - стедняя линия, значит КМ║ВС. Одновременно ВС║m, где m - средняя линия трапеции, значит КМ║m. Доказано.