Слова пишутся слитно когда каждая часть может употребляться отдельно примеры

Гость: Гость:

Сложные существительные, образованные без соединительной гласной, каждая часть которых может употребляться как самостоятельное слово:Диван-кровать, кафе-закусочная, купля-продажа, генерал-полковник, премьер-министр, член-корреспондент, плащ-палатка, дизель-мотор, мотор-генератор, инженер-капитан, динамо-машина, стоп-кран, кран-балка, пила-рыба, лорд-канцлер.