Слова пишутся слитно когда каждая часть может употребляться отдельно примеры

Русский язык
Слова пишутся слитно когда каждая часть может употребляться отдельно примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложные существительные, образованные без соединительной гласной, каждая часть которых может употребляться как самостоятельное слово:Диван-кровать, кафе-закусочная, купля-продажа, генерал-полковник, премьер-министр, член-корреспондент, плащ-палатка, дизель-мотор, мотор-генератор, инженер-капитан, динамо-машина, стоп-кран, кран-балка, пила-рыба, лорд-канцлер.

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