160,161,162 пж решите....Даю 15
Математика
160,161,162 пж решите....Даю 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№ 161. 1) 100% - 10% = 90% = 0,9 2) 100% - 20% = 80% = 0,8 3) 0,9 * 0,8 = 0,72 = 72% настолько изменилась цена 4) 7200 : 0,72 = 10000 было до снижения цены
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