Сочинение, в форме дневниковой записи,на тему "один день с размышлением

Гость: Гость:

Сегодня я долго гуляла по городу и оказалась возле картинной галереи. Я зашла туда, потому что не хотелось возвращаться домой. Переходя от картины к картине, любовалась пейзажами, подолгу задерживалась у портретов. Мне хотелось узнать о людях, изображенных на них: чем они занимались, как жили. Но я шла к следующей картине и забывала уже о том, что меня волновало несколько минут назад. Новая картина, новые мысли. И тут я увидела это полотно. Об остальных было забыто. «Церковь Вознесения на улице Неждановой в Москве». Какая замечательная картина! Я как будто оказалась на этом тихом московском перекрестке, поднялась в мастерскую художника и вместе с ним стала любоваться церковью. Она стоим на самом углу, на пересечении двух улиц. Розовые стены, покрытые белым снегом крыши и купола – все это так красиво на фоне зеленоватых и синеватых домов вокруг нее. Но еще больше поражает, как гармонично соединяются в большом городе старинная церковь и современные архитектурные решения. Дома и церковь дополняют друг друга, наполняют окружающее новым содержанием. И современный мегаполис воспринимается уже совсем по-другому. Он становится как-то ближе, роднее что ли. Но, несмотря на общее единство, церковь Вознесения имеет первостепенное значение. Она как будто возвышается над домами, над деревьями. Такое ощущение, что небо не над ней, а она парит в небе, не отрываясь от земли. Облака, такие же разноцветные, как и дома вокруг церкви, не плывут над ней. Они окружили ее, зацепились за купола и за кресты на них и замерли, потому что церковь устремилась ввысь, туда, куда даже они не могут подняться. И все вокруг тоже устремилось вслед за церковью: дома, деревья. Лишь грязная дорога напоминает, что корнями и церковь, и деревья, и здания вокруг ушли в землю и крепко стоят на ней. Ноги на земле, а душа рвется в небо. Как зачарованная, я долго стояла у картины. Ощущение полета не оставляло меня ни на минуту. Я вышла из галереи. От плохого настроения не осталось и следа. Душа пела и рвалась в полет. Я чувствовала удивительную легкость. Мне казалось, что стоит расправить крылья и я полечу ввысь. Завтра снова пойду в галерею и еще раз полюбуюсь на картину. Интересно, возникнет ли снова ощущение парения над землей?