Как поделить 2898 на 23 столбиком

Математика
Как поделить 2898 на 23 столбиком
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Гость:
2898/ 23 23. 126 59 46 138 138 0
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