Какие типы сканеров бывают и в чем их различие?
Информатика
Какие типы сканеров бывают и в чем их различие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существуют матричные ,лазерные и струйные сканеры.Их различие заключается в следующем:матричные имеют барабан ,вращающийся и наносязий краску на лист- это самый старый вид сканеров.струйные наносят краску на листок бумаги спомощью специально вращающейся струи-это вид не такой устаревший но все равно имеет недостатки.И наконец лазерные сканеры являются самыми современными ,их работа основана на свойстве лазерной радиации .Они самые бесшумные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во время летних каникул Юра провёл июнь и июль у бабушки , потом на турбазе 2 смены ??о 12 дней. Сколько дней у Юры длились каникулы , если до заня...
Математика
Биология
Алгебра