Какие типы сканеров бывают и в чем их различие?

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Существуют матричные ,лазерные и струйные сканеры.Их различие заключается в следующем:матричные имеют барабан ,вращающийся и наносязий краску на лист- это самый старый вид сканеров.струйные наносят краску на листок бумаги спомощью специально вращающейся струи-это вид не такой устаревший но все равно имеет недостатки.И наконец лазерные сканеры являются самыми современными ,их работа основана на свойстве лазерной радиации .Они самые бесшумные