Укажите название остатка уксусной кислоты, которая образует после отщепления атома Гидрогена от карбоксильной группы.

Химия

Укажите название остатка уксусной кислоты, которая образует после отщепления атома Гидрогена от карбоксильной группы.

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