Укажите название остатка уксусной кислоты, которая образует после отщепления атома Гидрогена от карбоксильной группы.
Химия
Укажите название остатка уксусной кислоты, которая образует после отщепления атома Гидрогена от карбоксильной группы.
Ответ(ы):
Гость:
-СООН ацетат-ион................................................................
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