Укажите неспрягаемую(ые) форму(ы) глагола А) причастие Б) сослагательное наклонение В) инфинитив Г) деепричастие

Русский язык
Укажите неспрягаемую(ые) форму(ы) глагола А) причастие Б) сослагательное наклонение В) инфинитив Г) деепричастие
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Автор: Гость
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Гость:
А в г вот и всё держи
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