Укажите падеж прилагательных слов: летний, мелкого, тяжелами, ветвистыми, влажный, душистую, высокой, красными, белами, ядовитого.

Русский язык
Укажите падеж прилагательных слов: летний, мелкого, тяжелами, ветвистыми, влажный, душистую, высокой, красными, белами, ядовитого.
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