100-с умножить на 4=52
Математика
100-с умножить на 4=52
Ответ(ы):
Гость:
100*4=400 52:52=1 Я не правильно решил
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