Назовите дикого предка растения или животного и современные сорта растений или п??роды животных( 3 разных вида)

Биология
Назовите дикого предка растения или животного и современные сорта растений или п??роды животных( 3 разных вида)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
СОБАКАТак кем же были предки домашних животных? Кого первого удалось приручить человеку хозяйственному? Конечно, собаку. Однако настроена та «собака» по отношению к двуногому прямоходящему была далеко не дружелюбно. Около четырнадцати тысяч лет назад на территории Азии человеку удалось сделать домашним дикого волка.КОШКАСпустя почти десять тысяч лет в Северной Африке была одомашнена дикая ливийская кошка, которая является далеким предком домашних мяукающих и мурлыкающих созданий. Под влиянием человека кошки изменились настолько, что, оказавшись «на воле», почти наверняка погибают.БЫКИ, КОРОВЫ И ПРОЧИЕДиким предком крупного рогатого скота считают тура, который в те незапамятные времена обитал в Китае, Северной Африке, Сирии, Палестине и даже в Сибири. Тур – огромное животное высотой почти два метра и весом около тонны предпочитал селиться в степях и глухих болотистых местах.  Дикие растения 1.Рожь. Согласно общепринятой на сегодня точке зрения рожь не относится к первобытным сельскохозяйственным культурам и была введена в культуру значительно позже. А поначалу она была сорняком. Она и остается сорняком во многих странах Ближнего Востока и Центральной Азии 2.Овес, Avena sativa. Как и рожь, сначала был сорняком. Засорял прежде всего посевы пшеницы полбы. 3.Чумиза, могар, итальянское просо, Setaria italicum. Как уже было отмечено выше, этот злак особенно значительную роль играл в древнем Китае.

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