В саду растут яблони, груши и сливы. Всего 147деревьев. Яблонь в саду в 3 раза больше, чем слив, и на 28 больше, чем груш. Сколько яблонь растут в саду.

Математика

В саду растут яблони, груши и сливы. Всего 147деревьев. Яблонь в саду в 3 раза больше, чем слив, и на 28 больше, чем груш. Сколько яблонь растут в саду.

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