В саду растут яблони, груши и сливы. Всего 147деревьев. Яблонь в саду в 3 раза больше, чем слив, и на 28 больше, чем груш. Сколько яблонь растут в саду.

Математика
В саду растут яблони, груши и сливы. Всего 147деревьев. Яблонь в саду в 3 раза больше, чем слив, и на 28 больше, чем груш. Сколько яблонь растут в саду.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
х+3х+3х-28=1477х=175х=175:7х=25  слив, тогда яблонь25*3=75 деревьев

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