Как выучить быстро байку от Леоніда Глібова Чиж та Голуб?
Литература
Как выучить быстро байку от Леоніда Глібова Чиж та Голуб?
Ответ(ы):
Гость:
На листочке пиши раз 5-7, запомнишь)) или же утром читай много раз, а потом по памяти пытайся вспомнить и в итоге заучишь)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке,длина 100 метров. Они встретились через 10 секунд. Первый мальчик беж...
Русский язык
Русский язык
Математика
Помогите люди добрые, я уже неделю дома сижу с ангиной ничего не знаю. 3х+5 +5+ 9Х-5 =6+ 3??+1 5 4 2 5-9x - 3+5x = 5-3x 8 4 2