Как выучить быстро байку от Леоніда Глібова Чиж та Голуб?

Литература
Как выучить быстро байку от Леоніда Глібова Чиж та Голуб?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На листочке пиши раз 5-7, запомнишь)) или же утром читай много раз, а потом по памяти пытайся вспомнить и  в итоге заучишь)
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