Помогите плиззз !сыну 1 год.папа старше сына на 30 лет . во сколько раз отец будет старше сына через 29 лет?
Математика
Помогите плиззз !сыну 1 год.папа старше сына на 30 лет . во сколько раз отец будет старше сына через 29 лет?
Ответ(ы):
Гость:
30+1=31 год папе 31+29=60 лет будет папе 1+29=30 лет будет сыну 60÷30=2 ответ:в 2 раза отец будет старше сына через 29 лет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Значение переменной х равно 5 а переменной у равно 2 .в результате какой серии кома??д х и у поменяются значениями т.е х=2 у=5?
Математика
Из двух поселков друг другу выехали два велосипедиста. Один ехал со скоростью 350км\мин,а другой- со скоростью 280км\мин.Через 15 минут они встрети...
Алгебра