Помогите плиззз !сыну 1 год.папа старше сына на 30 лет . во сколько раз отец будет старше сына через 29 лет?

Математика

Помогите плиззз !сыну 1 год.папа старше сына на 30 лет . во сколько раз отец будет старше сына через 29 лет?

Автор: Гость