Значение переменной х равно 5 а переменной у равно 2 .в результате какой серии кома??д х и у поменяются значениями т.е х=2 у=5?

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Значение переменной х равно 5 а переменной у равно 2 .в результате какой серии кома??д х и у поменяются значениями т.е х=2 у=5?

Автор: Гость