Значение переменной х равно 5 а переменной у равно 2 .в результате какой серии кома??д х и у поменяются значениями т.е х=2 у=5?
Информатика
Значение переменной х равно 5 а переменной у равно 2 .в результате какой серии кома??д х и у поменяются значениями т.е х=2 у=5?
Ответ(ы):
Гость:
X=x+y y=x-y x=x-y ////////
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