Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке,длина 100 метров. Они встретились через 10 секунд. Первый мальчик бежал со скоростью 4 м/с. С какой скоростью бежал второй мальчик?
Математика
Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке,длина 100 метров. Они встретились через 10 секунд. Первый мальчик бежал со скоростью 4 м/с. С какой скоростью бежал второй мальчик?
Ответ(ы):
Гость:
10-4=6м/сек скорость 2 мальчика
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