Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке,длина 100 метров. Они встретились через 10 секунд. Первый мальчик бежал со скоростью 4 м/с. С какой скоростью бежал второй мальчик?

Математика

Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке,длина 100 метров. Они встретились через 10 секунд. Первый мальчик бежал со скоростью 4 м/с. С какой скоростью бежал второй мальчик?

Автор: Гость