Укажите предложения, в котором между подлежаещим и сказуемым нужно поставить тир?? 1)колибри самая маленькая птичка 2)колибрия является самой мальнкой птичкой 3) колибри весит около двух граммов 4)в мире насчитывается более 300...

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Укажите предложения, в котором между подлежаещим и сказуемым нужно поставить тир?? 1)колибри самая маленькая птичка 2)колибрия является самой мальнкой птичкой 3) колибри весит около двух граммов 4)в мире насчитывается более 300 видов колибри

Автор: Гость