Укажите слова с безударной гласной проверяемой ударением:холода,завод,цветок,трава,гараж,тигрята,сапоги,тепло,колготки.
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Укажите слова с безударной гласной проверяемой ударением:холода,завод,цветок,трава,гараж,тигрята,сапоги,тепло,колготки.
Ответ(ы):
Гость:
Холода-холод,цветок-цвет, трава-травы,тигрята-тигр, сапоги-сапог, тепло-теплый
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