Укажите термин по его определению. Морфема, стоящая после окончания, называется ____________________________. Приведите пять примеров употребления данной морфемы в словах разных частей речи: глагольных и не глагольных.

Русский язык

Укажите термин по его определению. Морфема, стоящая после окончания, называется ____________________________. Приведите пять примеров употребления данной морфемы в словах разных частей речи: глагольных и не глагольных.

Автор: Гость