Укажите термин по его определению. Морфема, стоящая после окончания, называется ____________________________. Приведите пять примеров употребления данной морфемы в словах разных частей речи: глагольных и не глагольных.
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Укажите термин по его определению. Морфема, стоящая после окончания, называется ____________________________. Приведите пять примеров употребления данной морфемы в словах разных частей речи: глагольных и не глагольных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Морфема стоящая после окончания называется постфикс. 2. Примеры: 1) глагольные: -ся ( поручиться , поручившийся ) и -сь ( поручившись ,поручусь ), -те ( споемте ); 2) местоименные: -то, -либо, -нибудь ( что-то, кто-нибудь, почему-либо).
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