Укажите термин по его определению. Морфема, стоящая после окончания, называется ____________________________. Приведите пять примеров употребления данной морфемы в словах разных частей речи: глагольных и не глагольных.

Русский язык
Укажите термин по его определению. Морфема, стоящая после окончания, называется ____________________________. Приведите пять примеров употребления данной морфемы в словах разных частей речи: глагольных и не глагольных.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Морфема стоящая после окончания называется постфикс.  2. Примеры: 1) глагольные: -ся (  поручиться ,  поручившийся ) и -сь (  поручившись ,поручусь ),   -те ( споемте ); 2) местоименные:  -то,  -либо,  -нибудь ( что-то,  кто-нибудь,  почему-либо). 
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