Запишите в виде выражения произведения суммы чисел х и 5 и разности чисел у и3
Математика
Запишите в виде выражения произведения суммы чисел х и 5 и разности чисел у и3
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(х+5)×(у-3)=5х×3у=8ху
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