Пожалуйста перевидите текст. Я хочу рассказать о животном моей подруги Ани. У нее есть котенок. Он совсем маленький. Его зовут саймон. Саймон рыжего цвета в белую полоску. У него черные глазки. У него длинный хвост. Саймон оче...

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Пожалуйста перевидите текст. Я хочу рассказать о животном моей подруги Ани. У нее есть котенок. Он совсем маленький. Его зовут саймон. Саймон рыжего цвета в белую полоску. У него черные глазки. У него длинный хвост. Саймон очень добрый. И всем его охота потискать. А он этому только рад. Саймон любит бегать по комнате и прыгать на стену с дивана. Он очень забавный. Я бы хотела себе такого котенка.

Автор: Гость