Длина наклонной плоскости 2 м. время движения шарика 5 с. определить ускорение и ск??рость в конце
Физика
Длина наклонной плоскости 2 м. время движения шарика 5 с. определить ускорение и ск??рость в конце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В конце скорость равна 7с.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста перевидите текст. Я хочу рассказать о животном моей подруги Ани. У нее есть котенок. Он совсем маленький. Его зовут саймон. Саймон рыж...
Русский язык
Бывал ли ты в зоопарке? каких животных ты видел? неужели ты не заметил слона? разве можно его не заметить? ведь недаром о людях которые не видят са...
Русский язык
Математика
На листе белой бумаги длиной 20 см и шириной 10 см нарисовали черный квадрат.его пло??адь 25см.найди площадь белой части листа?