Укажите цифры на месте которых пишется одна буква Н: Войска двигались медле(1)о и ??тепе(2)о. Как румя(3)о и пышной цветут деревья! Илья Андреевич Ростов озабоче(4)о,торопливо поглаживая в своих мягких сапогах из столовой беше...

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Укажите цифры на месте которых пишется одна буква Н: Войска двигались медле(1)о и ??тепе(2)о. Как румя(3)о и пышной цветут деревья! Илья Андреевич Ростов озабоче(4)о,торопливо поглаживая в своих мягких сапогах из столовой беше(5)о во мгле. Было морозно и ветре(6)о.

Автор: Гость