Укажите варианты в котором допущены ошибки при употреблении имён числительных и ??уществительных при них

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Укажите варианты в котором допущены ошибки при употреблении имён числительных и ??уществительных при них
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морозы в тридцать градусов - тридцатиградусные морозы банка в два литра- двухлитровая банка  нет двоих ворот- нет двух ворот  пятеро генералов- пять генералов  двое перчаток-двух пар перчаток трое чулок- трех пар чулок
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