Укажите варианты в котором допущены ошибки при употреблении имён числительных и ??уществительных при них

Гость: Гость:

Морозы в тридцать градусов - тридцатиградусные морозы банка в два литра- двухлитровая банка нет двоих ворот- нет двух ворот пятеро генералов- пять генералов двое перчаток-двух пар перчаток трое чулок- трех пар чулок