Укажите варианты , в которых представлено именное словосочетание (может быть одно) А) по-прежнему скучно Б) достойный получить В) читать газету Г) полный смущения Помогите пожалуйста!

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Укажите варианты , в которых представлено именное словосочетание (может быть одно) А) по-прежнему скучно Б) достойный получить В) читать газету Г) полный смущения Помогите пожалуйста!

Автор: Гость